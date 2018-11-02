09:32 02.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман велел с 1 марта 2019 года массово повысить пенсии

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил новому руководителю Пенсионного фонда Евгению Капиносу провести перерасчет пенсий.

Гройсман велел с 1 марта 2019 года массово повысить пенсии

С 1 марта 2019 года должны быть повышены пенсии военнослужащим, а также должен быть сделан массовый автоматический перерасчет пенсий другим категориям пенсионеров. Как сказано в сообщении, опубликованном в пятницу утром, 2 октября, на сайте правительственного портала, в ближайшее время необходимо провести аудит фонда и обеспечить стабильную работу пенсионной системы.

Два важнейших задачи: Пенсионный фонд должен быть подготовлен к тому, чтобы с 1 января 2019 в очередной раз повысить пенсии военным пенсионерам. А также подготовиться к тому, чтобы с 1 марта 2019 провести первый в истории Украины массовый перерасчет и пенсий всех других категорий пенсионеров. Это огромная работа, но у вас есть четыре месяца, - заявил глава украинского правительства.

Вместе с тем Гройсман подчеркнул, что стратегическим для Пенсионного фонда остается задача по детенизации заработных плат.

Напомним, ранее Гройсман заявил, что правительство Украины на данный момент разрабатывается система субсидий, которые компенсируют риски для незащищенных категорий населения. При этом уже с 1 марта следующего года в стране начнется "системное повышение" пенсий.

Как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины освободил от обязанностей председателя Пенсионного фонда Украины Алексея Зарудного. Накануне в среду на заседании правительство принято соответствующее решение. Другим решение Кабмин назначил вместо него Евгения Капинуса.


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