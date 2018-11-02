Доллар в пятницу в обменниках потерял пять копеек

Наличный евро набрал семь копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,19 гривен, а евро можно купить по 32,32 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,30 - 28,15, продажи 28,13 - 29,00 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,00, продажи - 28,19 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,40 - 32,15, продажи 32,10 - 33,23 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 37,89, продажи - 32,32 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,60 - 4,24, продажи - 4,20 - 5,00 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,90, продажи 4,31 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 1 ноября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на три копейки. Наличный евро набрал четыре копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 28,24 гривен, а евро можно было купить по 32,25 гривен.