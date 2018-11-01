09:54 01.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Внешняя торговля Украины ушла в минус

Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за январь-сентябрь 2018 года года сведен с дефицитом на уровне 8,598 миллиарда долларов.

Внешняя торговля Украины ушла в минус

Об этом сообщил НБУ.

Так, дефицит внешней торговли товарами за указанный период вырос на 41,4% - до 9,047 миллиарда долларов, профицит внешней торговли услугами сократился на 25,8% - до 449 миллионов долларов.

Также по оценкам Государственной службы статистики, внешнеторговый баланс Украины за 2017 год сведен с дефицитом 2,625 миллиарда долларов против 541,6 миллиона долларов профицита за предыдущий год.

К слову, Национальный банк оценил дефицит внешней торговли товарами и услугами Украины в 2017 году в 6,848 миллиарда долларов, что на 25,2% больше дефицита за 2016 год. Таким образом мы можем наблюдать негативную тенденцию увеличения дефицита внешней торговли с 25% в 2016 году до 41% в 2018 году.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", дефицит внешней торговли товарами в Украине за январь-апрель 2018 года составил 1,423 миллиарда долларов.<


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