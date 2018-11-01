10:59 01.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине ввели новые правила перевозки животных

В Украине с сегодняшнего дня существенно изменились правила перевозки животных.

В Украине ввели новые правила перевозки животных

Ветеринарные документы отныне будут выдаваться только после проверки условий, в которых транспортируется живой груз. Как сообщила в четверг, 1 ноября, пресс-служба Государственной продпотребслужбы, накануне в среду издан новый приказ для сотрудников ветеринарно-санитарного контроля и надзора.

Теперь на границе будут проверять, не страдают ли перевозимые животные от тесноты и соблюдается ли норма о минимальной площади на одно животное. В случае, если транспорт или условия перевозки не соответствуют установленным правилам, ветеринарные документы на такой груз выдаваться не будут.

Кроме того, поручено вести видеофиксацию во время погрузки животных для последующей перевозки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на днях произошел скандал с истязанием животных в порту Черноморска Одесской области. Там без воды и пищи погибали в тесной фуре 300 овец, которых не пускали на территорию в Украину из-за бюрократических проволочек.


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