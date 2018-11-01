В Украине заметно возросли продажи квартир

С июля по сентябрь государственные нотариусы оформили 14 172 договора с недвижимостью, частные - 166 099. Большую часть сделок составляют договоры купли-продажи квартир.

Такие данные в среду, 31 октября, в своем ежеквартальном отчете опубликовало Министерство юстиции. Согласно документу, всего в июле-сентябре было заключено 180 271 сделок с недвижимостью, что на 10,01% больше, чем в июле-сентябре прошлого года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, а конце прошлого года Нацбанк констатировал критически низкие цены на недвижимость. Застройщики продают квартиры почти по себестоимости. Причиной назвали низкий спрос на квадратные метры.