23:47 01.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине в октябре упали продажи новых легковых авто

Первичные регистрации новых легковых автомобилей в Украине в октябре текущего года сократились на 6%.

В Украине в октябре упали продажи новых легковых авто

По сравнению с тем же месяцем 2017 года продажи упали до 7,214 тысяч единиц. Как сообщила в четверг, 1 ноября, ассоциация "Укравтопром", несмотря на 8%-е отставание от результата годичной давности, первое место на рынке, как и в сентябре, заняла Toyota с продажей 897 автомобилей.

На втором место вновь оказался Renault, дилеры которого нарастили продажи в октябре на 21% к октябрю-2017 - до 804 единиц.

На третьем месте Nissan, в активе которого 606 реализованных авто, что в 1,8 раза больше чем годом ранее, четвертую строчку в рейтинге заняла Skoda – 539 новых авто ("плюс"1,5%).

Замыкает пятерку лидеров KIA, октябрьский результат которой вырос на 41% - до 522 автомобилей.

Таким образом, в ТОП-10 рынка новых легковых автомобилей в октябре вошли:

Volkswagen - 454 штук - "минус" 43%;

Hyundai - 419 штук - прирост 3%;

Ford - 310 штук - падение на 1%;

Mazda - 262 штук - "плюс" 7%;

Mercedes-Benz - 246 штук - прирост 6%.

Бестселлером месяца стал KIA Sportage, которых продано в октябре 411 единиц.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, рынок новых легковых автомобилей "теснит" сегмент подержанных авто, по данным ассоциации, в январе-сентябре 2018 года регистрации новых авто составили 60,3 тысяч единиц, что на 4% превысило показатель аналогичного периода 2017 года, тогда как регистрации ввезенных подержанных авто составили 72 тысяч единиц, увеличившись на 87%.


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