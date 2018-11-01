В Украине в октябре упали продажи новых легковых авто

Первичные регистрации новых легковых автомобилей в Украине в октябре текущего года сократились на 6%.
По сравнению с тем же месяцем 2017 года продажи упали до 7,214 тысяч единиц. Как сообщила в четверг, 1 ноября, ассоциация "Укравтопром", несмотря на 8%-е отставание от результата годичной давности, первое место на рынке, как и в сентябре, заняла Toyota с продажей 897 автомобилей.
На втором место вновь оказался Renault, дилеры которого нарастили продажи в октябре на 21% к октябрю-2017 - до 804 единиц.
На третьем месте Nissan, в активе которого 606 реализованных авто, что в 1,8 раза больше чем годом ранее, четвертую строчку в рейтинге заняла Skoda – 539 новых авто ("плюс"1,5%).
Замыкает пятерку лидеров KIA, октябрьский результат которой вырос на 41% - до 522 автомобилей.
Таким образом, в ТОП-10 рынка новых легковых автомобилей в октябре вошли:
Volkswagen - 454 штук - "минус" 43%;
Hyundai - 419 штук - прирост 3%;
Ford - 310 штук - падение на 1%;
Mazda - 262 штук - "плюс" 7%;
Mercedes-Benz - 246 штук - прирост 6%.
Бестселлером месяца стал KIA Sportage, которых продано в октябре 411 единиц.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, рынок новых легковых автомобилей "теснит" сегмент подержанных авто, по данным ассоциации, в январе-сентябре 2018 года регистрации новых авто составили 60,3 тысяч единиц, что на 4% превысило показатель аналогичного периода 2017 года, тогда как регистрации ввезенных подержанных авто составили 72 тысяч единиц, увеличившись на 87%.