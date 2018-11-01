В Украине с 1 ноября повышаются цены на газ для населения

Как сообщил накануне Нафтогаз Украины новое ценовые предложения будут действовать с 1 ноября 2018 года по 30 апреля 2019 года включительно.

Таким образом, цена газа для всех категорий потребителей на условиях ПСО составляет 7 482,61 гривен с учетом НДС. При этом цена не учитывает стоимости доставки газа, его распределения и НДС на эти операции.

То есть, конечная цена газа для населения составляет 8 548,92 гривен, а для предприятий ТКЭ - 8 361,85 гривен, - пояснили в компании.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Владимир Гройсман пообещал, что цена на газ для населения больше не будет повышаться до конца текущего отопительного сезона. По его словам, ни в этом году, ни в этом отопительном сезоне больше цена на газ повышаться не будет. Также Гройсман добавил, что после усиления мер по борьбе с контрабандой среднесуточные поступления от таможни в октябре выросли до 1,76 миллиардов гривен.