06:00 01.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине с 1 ноября повышаются цены на газ для населения

С четверга, 1 ноября в Украине поднимаются цены на газ для населения сразу на на 23,5%.

В Украине с 1 ноября повышаются цены на газ для населения

Как сообщил накануне Нафтогаз Украины новое ценовые предложения будут действовать с 1 ноября 2018 года по 30 апреля 2019 года включительно.

Таким образом, цена газа для всех категорий потребителей на условиях ПСО составляет 7 482,61 гривен с учетом НДС. При этом цена не учитывает стоимости доставки газа, его распределения и НДС на эти операции.

То есть, конечная цена газа для населения составляет 8 548,92 гривен, а для предприятий ТКЭ - 8 361,85 гривен, - пояснили в компании.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Владимир Гройсман пообещал, что цена на газ для населения больше не будет повышаться до конца текущего отопительного сезона. По его словам, ни в этом году, ни в этом отопительном сезоне больше цена на газ повышаться не будет. Также Гройсман добавил, что после усиления мер по борьбе с контрабандой среднесуточные поступления от таможни в октябре выросли до 1,76 миллиардов гривен.


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