"Укрпошта" увеличила доходы

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Общий показатель чистого дохода увеличился и составил почти 5 миллиардов грн.

За этот период рост прибыли "Укрпошты" произошло благодаря доходам от: письменной корреспонденции и мелких пакетов на 40,8%, посылок - на 48,7%, периодических изданий на - 32,6%, переводов - на 13%, платежей - на 9,6%.

При этом расходы на оплату труда по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 739 млн грн и составили 31 процент, а отчисления на социальные мероприятия увеличились на 167 млн ​​грн, составив почти 750 млн грн .В компании уточнили, что более 83% от фонда заработной платы составляют затраты на производственный персонал.

Убытки компании, несмотря на увеличение доходов, за 9 месяцев текущего года составили 514 млн грн.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", по новым правилам, которые могут вступить в силу с 1 января 2019 года, каждая четвертая посылка должна облагаться НДС, пошлиной и акцизом.