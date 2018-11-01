21:15 01.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина и Германия планируют выйти на товарооборот в десять миллиардов евро, - Гройсман

Украина может выйти с Германией на товарооборот в десять миллиардов евро в год.

Украина и Германия планируют выйти на товарооборот в десять миллиардов евро, - Гройсман

Сейчас Германия активно помогает во внедрении реформ. Децентрализация, формирование Фонда энергоэффективности, совместные инвестиционные проекты - повестка дня нашего сотрудничества.

Об этом в четверг, 1 ноября, в своем Twitter заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он также напомнил, что сейчас товарооборот с Германией приближается к восьми миллиардам. Ставим цель достичь десяти миллиардов, -пояснил премьер, - добавив, что в конце ноября он будет участвовать в третьем немецко-украинском экономическом форуме в Берлине.

Напомним, Германия инвестирует в различные предприятия Украины. Двусторонний внешнеторговый оборот товарами и услугами в 2017 году вырос на 22,8% - до 7,91 миллиардов долларов.

Кроме того Германия входит в пятерку крупнейших инвесторов в экономику Украины.

Как сообщал УРА-Информ, Меркель заверила, что Федеративная Республика Германии является крупнейшим донором гуманитарной помощи для украинского государства. По ее словам, Германии удалось немного смягчить последствия ужасного конфликта на Донбассе. Вместе стем политик отметила, что с 2014 года немецкие врачи лечат более 110 раненых украинских солдат.


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