18:31 01.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина и Германия могут выйти на товарооборот в 10 млрд. евро в год, - Гройсман

Глава украинского правительства Владимир Гройсман рассчитывает, что Украина и Германия могут выйти на товарооборот в 10 млрд. евро в год. Об этом премьер-министр Украины сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Украина и Германия могут выйти на товарооборот в 10 млрд. евро в год, - Гройсман

Как написал Гройсман в своей публикации, немецкий бизнес все активнее приходит работать в украинское государство, поэтому двухсторонняя торговля углубляется все более быстрыми темпами.

Также премьер-министр отметил, что децентрализация, формирование Фонда энергоэффективности, совместные инвестиционные проекты - повестка дня  сотрудничества между странами. В настоящее время товарооборот приближается к 8 млрд евро в год, однако цель Украины достичь 10 млрд евро, подчеркнул глава Кабмина.

Напоследок Гройсман добавил, что в конце этого месяца он будет участвовать в третьем немецко-украинском экономическом форуме в Берлине.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Федеративная Республика Германии является крупнейшим донором гуманитарной помощи для украинского государства.


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