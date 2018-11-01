Украина и Германия могут выйти на товарооборот в 10 млрд. евро в год, - Гройсман

Как написал Гройсман в своей публикации, немецкий бизнес все активнее приходит работать в украинское государство, поэтому двухсторонняя торговля углубляется все более быстрыми темпами.

Также премьер-министр отметил, что децентрализация, формирование Фонда энергоэффективности, совместные инвестиционные проекты - повестка дня сотрудничества между странами. В настоящее время товарооборот приближается к 8 млрд евро в год, однако цель Украины достичь 10 млрд евро, подчеркнул глава Кабмина.

Напоследок Гройсман добавил, что в конце этого месяца он будет участвовать в третьем немецко-украинском экономическом форуме в Берлине.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Федеративная Республика Германии является крупнейшим донором гуманитарной помощи для украинского государства.