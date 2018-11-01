13:59 01.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Российские санкции не повлияют на стабильность Украины, - Рожкова

Санкции, которые сегодня подписал российские премьер-министр Дмитрий Медведев, не повлияют на макроэкономическую стабильность Украины.

Российские санкции не повлияют на стабильность Украины, - Рожкова

На данный момент Национальный банк Украины дать глубокую оценку этим санкциям не может, однако поверхностный осмотр подтверждает, что на Украину они мало повлияют. Такое мнение в четверг, 1 ноября, высказала первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова. По ее словам, большинство санкций применены против физических лиц.

То есть санкции касаются блокировки безналичных средств, активов, ценных бумаг, всего, что находится на счетах российских банков в России. Мне хочется верить, что, учитывая то, что список состоит из депутатов, госчиновников, они в России свои деньги не хранят. В любом случае это их собственные сбережения, и каким образом это повлияет на макрофинансовую стабильность, хочется верить, что никаким, - отметила Рожкова.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Российская Федерация 1 ноября ввела санкции против 322 украинских граждан и 68 компаний. В список попали спикер Верховной рады Андрей Парубий, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, секретарь СНБО Александр Турчинов, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава СБУ Василий Грицак и другие.


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