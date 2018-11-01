Россия ввела санкции против 322 украинцев и 68 компаний

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев в четверг утром, 1 ноября, подписал соответствующее постановление правительства. Как сообщают Российские СМИ, санкции предусматривают блокировку счетов, ценных бумаг и имущества на территории России лицам из санкционного списка, а также запрет на вывод капитала за пределы России.

Санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юридических лиц. Среди физических и юридических лиц, на которых будут распространяться санкции, судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады Украины VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники Администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины.

При этом Правительство России оставляет за собой право отмены вводимых специальных экономических мер в случае отмены Украиной ограничительных мер, введённых в отношении российских граждан и юридических лиц. В самом постановлении перечислены чиновники , в отношении которых Россия вводит санкции.

Это, в частности, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и глава администрации украинского президента Игорь Райнин.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент России Владимир Путин в понедельник, 22 октября, подписал указ об ответных мерах н антироссийские санкции Украины. Как сказано на сайт Кремля, указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации" вступает в силу со дня его подписания. Согласно документе, Путин поручил российскому правительству определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых будут применены санкции, а также определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц.