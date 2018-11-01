09:32 01.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Платежный баланс Украины за девять месяцев ушел в минус

За первые девять месяцев текущего года платежный баланс Украины сведен с дефицитом 418 миллионов долларов.

Платежный баланс Украины за девять месяцев ушел в минус

За аналогичный период 2017 года платежный баланс имел 1,919 миллиарда долларов профицита. Такие данные в среду, 31 октября, опубликовала пресс-служба Национального банка Украины.

По данным регулятора в сентябре платежный баланс сведен с профицитом 582 миллиона долларов против 637 миллионов долларов профицита годом ранее.

Отрицательное сальдо текущего счета составило 1,699 миллиарда долларов в сентябре и 3,878 миллиарда долларов - с начала года. Приток по финансовому счету составил 1,112 миллиарда долларов в сентябре и 3,424 миллиарда долларов - с начала года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в августе платежный баланс Украины был сведен с профицитом на уровне 27 миллионов долларов, а в июле платежный баланс свели с дефицитом 170 миллионов долларов.


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