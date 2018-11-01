13:15 01.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ рассчитывает на принятие до конца гола правил предотвращения размывания налоговой базы, - Смолий

Национальный банк рассчитывает, что до конца года в Украине будет реализован план предотвращения стратегиям и практикам размывания базы и вывода прибыли из-под налогообложения.

НБУ рассчитывает на принятие до конца гола правил предотвращения размывания налоговой базы, - Смолий

Национальный банк рассчитывает, что таки правила будут приеняты до конца года. Это необходимо для выполнения закона о валюте и валютных операциях, который должен в полной мере заработать в феврале 2019 года.

Такое мнение в четверг, 1 ноября, на форуме международного налогового сотрудничества высказал глава НБУ Яков Смолий. Он также отметил, что Закон о валюте и валютные операции - это своего рода безвиз для расчетов в иностранных деньгах. Мы хотим, чтобы с принятием этого закона и бизнес, и население могли свободно распоряжаться своими средствами, которые они заработали, - пояснил Смолий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Нацбанке заверили, что в октябре текущего года ситуация на украинским валютном рынке немного улучшилась. За последний месяц курс гривны как к доллару, так и к евро укрепился. Такие данные в своем "Макроэкономическом и монетарном обзоре" в четверг. 1 ноября, опубликовал Национального банка Украины.


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