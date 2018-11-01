Наличный доллар в четверг вырос на три копейки

Наличный евро набрал четыре копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,24 гривен, а евро можно купить по 32,25 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,30 - 28,17, продажи 28,15 - 28,70 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,05, продажи - 28,24 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,20 - 32,10, продажи 32,00 - 32,88 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 37,78, продажи - 32,25 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,00 - 4,25, продажи - 4,00 - 5,00 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,93, продажи 4,32 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 31 октября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на две копейки. Наличный евро потерял 12 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 28,21 гривен, а евро можно было купить по 32,21 гривен.