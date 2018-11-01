20:32 01.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100206961:Polishuk

На доставку пенсий в госбюджете нужно заложить 1,2 миллиарда гривен, - Смелянский

Правительство должно предусмотреть в бюджете на следующий год 1,2 миллиарда гривен затрат по существующему тарифу для доставки пенсий.

На доставку пенсий в госбюджете нужно заложить 1,2 миллиарда гривен, - Смелянский

"Укрпочта" готовит план мероприятий, и если этого не произойдет около семи тысяч сельских отделений будут закрыты. Об этом в четверг, 1 ноября, на брифинге заявил генеральный директор предприятия Игорь Смелянский.

При этом он требует от правительства до 1 декабря решить этот вопрос и предусмотреть средства по тарифам по городу 1,8%, тогда как сейчас он составляет 0,79%, и по селу 2,7% - старый 1,56%. Тогда все пенсионеры получат пенсии вовремя в 2019 году, - заявил Смелянский, добавив, что у него была встреча с президентом после которой у него появилась надежда, что вопрос будет решен в ближайшее время.

Напомним, Игорь Смелянский заявлял, что предприятие намерено прекратить доставку пенсий с января 2019 года по старым тарифам. Это означает, более 4,5 миллионов человек уже с января 2019 года не могут получить свою пенсию, так как Пенсионный фонд не оплачивает себестоимости ее доставки.

Как сообщал УРА-Информ, премьер министр Владимир Гройсман заявил, что не допустит прекращения " Укрпоштой" доставки пенсий украинцам. При этом глава правительства предложил менеджменту ведомства уйти в отставку, если они не согласны с важностью этой социальной функции.


Поделиться
Читайте также:
 
В Украине в пятницу сохранится теплая и сухая погода Полиция в Харьковской области задержала за взятку чиновницу ГФС ЦИК отменила выборы в двух ОТО из-за угрозы терактов Украина и Германия планируют выйти на товарооборот в десять миллиардов евро, - Гройсман
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив