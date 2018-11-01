На доставку пенсий в госбюджете нужно заложить 1,2 миллиарда гривен, - Смелянский

"Укрпочта" готовит план мероприятий, и если этого не произойдет около семи тысяч сельских отделений будут закрыты. Об этом в четверг, 1 ноября, на брифинге заявил генеральный директор предприятия Игорь Смелянский.

При этом он требует от правительства до 1 декабря решить этот вопрос и предусмотреть средства по тарифам по городу 1,8%, тогда как сейчас он составляет 0,79%, и по селу 2,7% - старый 1,56%. Тогда все пенсионеры получат пенсии вовремя в 2019 году, - заявил Смелянский, добавив, что у него была встреча с президентом после которой у него появилась надежда, что вопрос будет решен в ближайшее время.

Напомним, Игорь Смелянский заявлял, что предприятие намерено прекратить доставку пенсий с января 2019 года по старым тарифам. Это означает, более 4,5 миллионов человек уже с января 2019 года не могут получить свою пенсию, так как Пенсионный фонд не оплачивает себестоимости ее доставки.

Как сообщал УРА-Информ, премьер министр Владимир Гройсман заявил, что не допустит прекращения " Укрпоштой" доставки пенсий украинцам. При этом глава правительства предложил менеджменту ведомства уйти в отставку, если они не согласны с важностью этой социальной функции.