ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Украины до 3,5%

По мнению аналитиков банка экономика Украины продолжает выход из резкой рецессии. Об этом сказано с отчете "Региональные экономические перспективы", в котором ЕБРР отметил, что принятие и выполнение нового соглашения stand-by с МВФ поможет удовлетворить потребности Украины во внешнем финансировании в ближайшей перспективе и поддержать макроэкономическую стабильность во время избирательного цикла 2019 года.

Вместе с тем в банке отметили, что перспективы развития страны улучшились благодаря возобновлению сотрудничества с Международным валютным фондом.

Таким образом, банк прогнозирует темп экономического роста Украины на уровне 3,5% в 2018 и 3,0% в 2019 году.

На 2018-2019 приходится погашение значительной части государственного долга в иностранной валюте, что создает риски для данного прогноза.

В отчете также отмечается, что быстрый темп роста реальной заработной платы и денежных переводов стимулировал потребление среди населения, а инвестиции в основные фонды продолжали достаточно быстро расти в течение первых двух кварталов 2018, хотя и медленнее, чем в тот же период прошлого года.

Общая инфляция в течение первых девяти месяцев 2018 составила 11,4% по сравнению с предыдущим годом, что гораздо выше среднесрочного целевого уровня 5% плюс-минус один процентный пункт.

Вместе с этим, в период с июня по сентябрь этот показатель снижался до уровня менее 10%, а для сдерживания инфляции Национальный банк повышал учетную ставку четыре раза - с 14,5% в январе 2017 до 18% в сентябре 2018.

Также в отчете отмечается, что волатильность валютного курса в целом находилась под контролем этом году, несмотря на некоторые сезонные отклонения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в НБУ заявили, что в октябре текущего года ситуация на украинским валютном рынке немного улучшилась. За последний месяц курс гривны как к доллару, так и к евро укрепился.