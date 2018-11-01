Дорогу Запорожье-Мариуполь построят за счет немецких кредитов, - Порошенко

Немецкое правительство выделило Украине 0,5 миллиардов евро на кредит для поддержки украинской экономики. Об этом в четверг, 1 ноября, на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил президент Петр Порошенко.

Прим этом глава государства отметил, что он озвучил предложение, которое было принято. Часть этих средств должна быть использована на кредит для строительства дороги Запорожье-Мариуполь. Потому что нашим приоритетом является развитие инфраструктуры освобожденного Донбасса, - добавил он.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что Германия рассматривает возможность финансирования строительства первого автобана в Украине.

Как сообщал УРА-Информ, канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что Федеративная Республика Германии является крупнейшим донором гуманитарной помощи для украинского государства. Соответствующее заявление она сделала по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко. Согласно ее словам, Германии удалось немного смягчить последствия ужасного конфликта на Донбассе.