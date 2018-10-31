13:33 31.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине создано более 150 промышленных объектов, - Гройсман

За последние три с половиной года в Украине создали более 150 промышленных объектов.

В Украине создано более 150 промышленных объектов, - Гройсман

Правительство должно и дальше работать над усилением украинской экономики. Об этом на заседании правительства в среду, 31 октября, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Открывая заседание глава правительства, в частности отметил, что в страну начинают приходить новые технологии и предприятия.

Вместе с тем Гройсман вновь подчеркнул необходимость утверждения до 1 декабря проекта государственного бюджета на 2019 год, поскольку стране необходима стабильность – стабильный и устойчивый рост.

Премьер при этом отметил, что госбюджет должен быть сбалансирован - чтобы расходы соответствовали доходам. Ведь любые отклонения в расходах от доходов – это новый кризис, тогда как мы должны говорить о стабильном росте", - сказал Гройсман.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, валовой внутренний продукт Украины во втором квартале 2018 года вырос на 3,8% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года. Номинальный ВВП составляет 807,3 млрд гривен, а в расчете на одного человека - 19 074 гривен.


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