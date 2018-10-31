15:52 31.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"Укрнафта" увеличила чистую прибыль вчетверо

Крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" в январе-сентябре 2018 года увеличила чистую прибыль в 4,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 4,726 млрд грн.

Об этом говорится в квартальном отчете предприятия, опубликованном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно недавно полученным сведениям, чистый доход компании возрос на 35,8% - до 27,54 млрд грн, валовая прибыль - на 71,9%, до 15,769 млрд грн.

Так, за девять месяцев текущего года компания реализовала 1,93 млн тонн нефти с конденсатом на 15,135 млрд грн, 291 млн куб. м природного газа на 2,219 млрд грн, 258,9 тысяч тонн нефтепродуктов на 7,193 млрд грн, а также другую продукцию (удобрения, азотные соединения, сжиженный газ и др.) - на 2,507 млрд грн.

В отчете также сообщается, что просроченный налоговый долг компании на 30 сентября 2018 года составил 10,4 млрд грн. За январь-сентябрь Укрнафта выплатила налоги на 11,6 млрд грн, включая 1,1 млрд грн налогового долга.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ""Укрнафта" заплатила налоги на сумму 6,2 млрд грн, среди которых 580 млн грн ушло на погашение просроченного налогового долга.  


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