Украинские банки наращивают активы

При этом только за сентябрь они увеличились на 14,05 миллиардов гривен или 1,05%. Такие данные во вторник, 30 октября, опубликовало издание FinClub.

В том числе активы в иностранной валюте увеличились на 0,41% или 2,1 миллиардов гривен - до 516,2 миллиардов в эквиваленте. Общие активы также выросли на 1,09% или 21 миллиардов и составили 1,948 триллионов гривенн.

Кредитный портфель банков за сентябрь вырос на 1,8% или 20,2 миллиардов - до 1,147 триллионов гривен.

Самые высокие темпы роста в сентябре показало кредитование органов государственной власти, самые низкие - кредиты финансовым организациям.

Средства физлиц в банках выросли на 1,36% или 6,8 миллиардов гривен - до 510,3 миллиардов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины провел мониторинговое исследования настроения банков в отношении кредитования, где приняли участие 63 представителя данной сферы. Согласно результатам исследований НБУ, в последние дни заметно подорожали займы для населения.