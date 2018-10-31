07:59 31.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100206815:Polishuk

Украинские банки наращивают активы

Активы украинской банковской системы по состоянию на 1 октября текущего года составили 1,35 триллионов гривен.

Украинские банки наращивают активы

При этом только за сентябрь они увеличились на 14,05 миллиардов гривен или 1,05%. Такие данные во вторник, 30 октября, опубликовало издание FinClub.

В том числе активы в иностранной валюте увеличились на 0,41% или 2,1 миллиардов гривен - до 516,2 миллиардов в эквиваленте. Общие активы также выросли на 1,09% или 21 миллиардов и составили 1,948 триллионов гривенн.

Кредитный портфель банков за сентябрь вырос на 1,8% или 20,2 миллиардов - до 1,147 триллионов гривен.

Самые высокие темпы роста в сентябре показало кредитование органов государственной власти, самые низкие - кредиты финансовым организациям.

Средства физлиц в банках выросли на 1,36% или 6,8 миллиардов гривен - до 510,3 миллиардов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины провел мониторинговое исследования настроения банков в отношении кредитования, где приняли участие 63 представителя данной сферы. Согласно результатам исследований НБУ, в последние дни заметно подорожали займы для населения.


Поделиться
Читайте также:
 
Россия пытается разместить в Крыму ядерное вооружение, - Ельченко Порошенко поблагодарил ООН за солидарность с Украиной В США трагически погибли блогеры-путешественники Украинская документалка будет бороться за Оскар
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив