10:15 31.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина за сутки закачала 17,8 миллионов кубометров газа

По состоянию на утро среды, 30 октября, объем газа в подземных хранилищах Украины увеличился до 17,083 миллиардов кубических метров.

Украина за сутки закачала 17,8 миллионов кубометров газа

По последним данным, только за последние сутки в хранилища было закачано 17,83 миллионов кубометров. Такие данные сегодня утром опубликовал "Укртрансгаз".

При этом в данных компании в Украину за сутки поступило из Словакии - 23,87 миллионов кубометров, из Венгрии - 14,91 миллионов, а из Польши - 2,95 миллионов кубометров газа.

Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 55%.

Напомним, 19 октября Кабинет министров Украины одобрил повышение стоимости цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 гривен за тысячу кубометров. Это произошло одновременно с сообщением о достижении соглашения с МВФ о дальнейшем сотрудничестве.

Как сообщал УРА-Информ, в январе-августе текущего года Украина импортировала 6 781,397 миллионов кубометров голубого топлива на 1 932,013 миллионов

долларов. Судя по показателям, украинское государство накопило в хранилищах достаточно газа для отопительного сезона.


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