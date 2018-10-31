12:19 31.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина экспортировала товаров на сумму боле 30 млрд долларов

Украинские предприниматели за восемь месяцев этого года экспортировали товаров на 31 миллиард долларов.

Украина экспортировала товаров на сумму боле 30 млрд долларов

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив на заседании правительства.

Согласно его словам,  в этом году украинских промышленных изделий было продано почти на два процента больше, чем в прошлом году. Химическое производство выросло на 26%, автомобильное строительство - более чем на 15%.

В общей сложности, экспорт украинских товаров растет уже 20 месяцев подряд и тенденций на спад не наблюдается. Чаще всего на экспорт идут металл, машины, оборудование, авиация, даже ядерные реакторы.

Он добавил, что благодаря нескольким сотням законов, ВВП Украины также растет уже десять кварталов подряд.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", За 6 месяцев 2018 года только 7 процентов украинских товаров направились на продажи в соседнюю Польшу. 


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