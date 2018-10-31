США будет сотрудничать с Украиной в железнодорожной сфере

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян обсудил с менеджером по развитию бизнеса американской компании Bechtel Кристофером Дженнионсом перспективные инфраструктурные проекты, в которых компания может принимать участие. Среди таких проектов названо концессию железнодорожных станций и строительство скоростной железной дороги Одесса-Киев.

Также Украина заинтересована в сотрудничестве с ведущими компаниями США в сфере развития отечественной инфраструктуры, в том числе и зерновой.

Владимир Омелян отметил, что только в 2018 году Украина поднялась в рейтинге индекса глобальной конкурентоспособности на 22 позиции. В стране создан Дорожный фонд, аккумулировавший более двух млрд долларов на реконструкцию и строительство дорог в 2018 году, а с 2020 года это будет больше, чем три млрд долларов. Также аккумулирован один млрд долларов на модернизацию “Укрзализныци”.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Европейский банк реконструкции и развития запускает в Украине новую стратегию сотрудничества.