12:57 31.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100206849:di

США будет сотрудничать с Украиной в железнодорожной сфере

Первая официальная торговая миссия США, в состав которой входят 12 крупных американских компаний в сфере инфраструктуры, энергетики и сельского хозяйства, начала работу с целью поиска интересных инвестиционных возможностей в Украине.

США будет сотрудничать с Украиной в железнодорожной сфере

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян обсудил с менеджером по развитию бизнеса американской компании Bechtel Кристофером Дженнионсом перспективные инфраструктурные проекты, в которых компания может принимать участие. Среди таких проектов названо концессию железнодорожных станций и строительство скоростной железной дороги Одесса-Киев.

Также Украина заинтересована в сотрудничестве с ведущими компаниями США в сфере развития отечественной инфраструктуры, в том числе и зерновой.

Владимир Омелян отметил, что только в 2018 году Украина поднялась в рейтинге индекса глобальной конкурентоспособности на 22 позиции. В стране создан Дорожный фонд, аккумулировавший более двух млрд долларов на реконструкцию и строительство дорог в 2018 году, а с 2020 года это будет больше, чем три млрд долларов. Также аккумулирован один млрд долларов на модернизацию “Укрзализныци”.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Европейский банк реконструкции и развития запускает в Украине новую стратегию сотрудничества.


Поделиться
Читайте также:
 
В Антарктиде от ледника откололся айсберг размером с Запорожье Одесскую киностудию хотят отдать в частные руки Гривна в среду обменниках незначительно подорожала В Архангельске прогремел взрыв, пострадали три человека
Фоторепортаж
В работе выставки приняли участие 346 компаний
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив