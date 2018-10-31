Рева заверил, что субсидии выгоднее, чем дотации "Нафтогаза"

Такое мнение в среду, 31 октября, высказал министр социальной политики Андрей Рева. Как сообщает пресс-служба ведомства, министр, в частности, пояснил, что эти средства через субсидии попадают к тем, у кого низкие доходы, а дотирование цены на газ снижало цену для всего населения, включая тех, кто имеет все возможности самостоятельно оплачивать.

В 2014 году до расширения программы жилищных субсидий и со снижением цены ниже рыночной, госбюджет компенсировал потери "Нафтогаза" в объеме 114 миллиардов гривен в год. Все якобы получали дешевый газ, а потом все вместе платили его настоящую цену, но через бюджет, - напомнил глава ведомства, добавив, что в этом году на субсидии тратится около 50 миллиардов гривен, что вдвое меньше, чем когда дотировали "Нафтогаз.

Вместе с тем Рева подчеркнул, что любое снижение цены ниже рыночной требует дальнейшего финансирования разницы из госбюджета, то есть, за счет налогоплательщиков.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, "Нафтогаз Украины" обнародовал цены на газ на условиях ПСО. Опубликованные ценовые предложения будут действовать с 1 ноября 2018 года по 30 апреля 2019 года включительно. Цена газа для всех категорий потребителей на условиях ПСО составляет 7 482,61 гривен с учетом НДС.