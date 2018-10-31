Одесскую киностудию хотят отдать в частные руки

Соответствующий законопроект опубликован на сайте Рады.

Комитет парламента по вопросам культуры и духовности рекомендовал нардепам принять во втором чтении законопроект №8251, который разрешит провести окончательную приватизацию Одесской киностудии. Известно, что на данный момент государство владеет половиной акций киностудии, второй половиной акций владеет компания ООО "Новая киностудия".

К слову, Одессая киностудия - один из двух главных центров кинопроизводства в Украине. На территории Одесской киностудии также расположен музей кино Одесского отделения Национального союза кинематографистов Украины. В музее содержатся материалы, собранные за годы существования Одесской киностудии, включая книги, газеты, журналы о кино с 1900-x по 1990-х годах, каталоги фильмов, созданных на киностудии, фотоальбомы актерских проб, информация о режиссёрах и продюсерах киностудии, кинотехника.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Одесская областная государственная администрация сообщила, что количество растаможенных контейнеров в Одесской области в сентябре достигло 34,1% от общего количества в Украине, таким образом побив таможенный рекорд.