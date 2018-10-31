22:59 31.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100206886:Polishuk

Нынешнее состояние украинской экономики позволило бы обойтись без кредитов, - Порошенко

Текущее состояние экономики Украины уже позволило бы обойтись без заимствования.

Нынешнее состояние украинской экономики позволило бы обойтись без кредитов, - Порошенко

Об этом в среду, 31 октября, во время встречи с представителями бизнеса заявил президент Украины Петр Порошенко. Он также напомнил, что обязательства выравнять внутренние и внешние цены на газ - цену внутреннюю и цену импортного газа, Украина взяла на себя, когда премьер-министр Владимир Гройсман еще был городским головой Винницы и занимался трамваями и ЖЭКами.

Эти обязательства были взято еще предыдущими правительствами и представителями власти для получения поддержки от МВФ в больших суммах.

54 миллиарда долларов. Вот общее долговое наследие, которое "нагуляли" сегодняшние "правдоборцы" в 2007-2013 годах, когда были властью, - подчеркнул Порошенко, добавив, что именно поэтому Кабинет министров сейчас принял решение о повышении тарифов, "для того, чтобы продолжить сотрудничество с Фондом".

Я это подчеркиваю - если бы не пиковые расчеты по старым кредитам, которые принадлежат к выплате следующего, 2019, - сказал Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, МВФ и власти Украины достигли договоренности на уровне специалистов Фонда по новой программе в формате stand-by в размере 3,9 миллиардов долларов.


Поделиться
Читайте также:
 
В Украине умер писатель и киносценарист Богдан Жолдак Порошенко подписал закон "маски-шоу стоп-2" Полиция на Запорожье изъяла мужчины наркотики на миллион гривен Порошенко одобрил два закона о функционировании финансового сектора Украины
Фоторепортаж
В работе выставки приняли участие 346 компаний
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив