Нынешнее состояние украинской экономики позволило бы обойтись без кредитов, - Порошенко

Об этом в среду, 31 октября, во время встречи с представителями бизнеса заявил президент Украины Петр Порошенко. Он также напомнил, что обязательства выравнять внутренние и внешние цены на газ - цену внутреннюю и цену импортного газа, Украина взяла на себя, когда премьер-министр Владимир Гройсман еще был городским головой Винницы и занимался трамваями и ЖЭКами.

Эти обязательства были взято еще предыдущими правительствами и представителями власти для получения поддержки от МВФ в больших суммах.

54 миллиарда долларов. Вот общее долговое наследие, которое "нагуляли" сегодняшние "правдоборцы" в 2007-2013 годах, когда были властью, - подчеркнул Порошенко, добавив, что именно поэтому Кабинет министров сейчас принял решение о повышении тарифов, "для того, чтобы продолжить сотрудничество с Фондом".

Я это подчеркиваю - если бы не пиковые расчеты по старым кредитам, которые принадлежат к выплате следующего, 2019, - сказал Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, МВФ и власти Украины достигли договоренности на уровне специалистов Фонда по новой программе в формате stand-by в размере 3,9 миллиардов долларов.