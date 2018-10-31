11:15 31.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ отозвал лицензии у двух банков

Национальный банк Украины во вторник, 30 октября, отозвал банковские лицензии у двух украинских банков.

НБУ отозвал лицензии у двух банков

Соответствующее решение принято в связи с реорганизацией путем присоединения одного банка к другому. Как сообщила пресс-служба НБУ, ПАО КБ "Центр" присоединился к ПАО "МТБ БАНК", а ПАТ "ВиЭс Банк" - к АО "ТАСКОМБАНК".

Присоединение произошло по упрощенной процедуре в соответствии с законом "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков".

Разрешение на реорганизацию ПАО КБ "Центр" путем присоединения к ПАО "МТБ БАНК" было предоставлено 10 августа 2018 года, а разрешение на реорганизацию ПАО "ВиЭс Банк" путем присоединения к АО "ТАСКОМБАНК" было предоставлено 10 июля 2018 года, - уточнили в Центробанке.

Напомним, в течение 2014-2018 годов в Украине обанкротились большинство банков. По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, на 1 октября в реестре участников ФГВФЛ насчитывается 81 банк-участник. В одном банке была введена временная администрация, еще 92 банки находятся в стадии ликвидации.

Как сообщал УРА-Информ, в конце сентября Национальный банк Украины отозвал генеральную лицензию на проведение валютных операций " Мастер Брок" и "Капитал-Стандарт".


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