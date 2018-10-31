07:00 31.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100206792:Polishuk

Нацбанк на среду вновь поднял курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на среду, 31 октября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:

Нацбанк на среду вновь поднял курс гривны

100 долл - 2816,4437 грн;

100 евро - 3202,8598 грн.

При этом регулятор установил на 31 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1104.719247;

Серебро - 13.265686;

Платина - 757.909854;

Палладий - 1010.546473.

Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 30 октября, 2018 г официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2820,2526 грн;

100 евро - 3209.7295 грн.

Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины четверг, 25 октября, принял решение сохранить неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых.

Новая ставка начала действовать с 26 октября 2018 года.


Поделиться
Читайте также:
 
Умер украинский мультипликатор Давид Черкасский Солари провел первую тренировку в "Реале" - ФОТО, ВИДЕО Названа сумма задолженности по зарплате медикам Украина купила газа более чем на миллиард долларов
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив