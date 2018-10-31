Нацбанк на среду вновь поднял курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на среду, 31 октября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:
100 долл - 2816,4437 грн;
100 евро - 3202,8598 грн.
При этом регулятор установил на 31 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1104.719247;
Серебро - 13.265686;
Платина - 757.909854;
Палладий - 1010.546473.
Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 30 октября, 2018 г официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2820,2526 грн;
100 евро - 3209.7295 грн.
Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины четверг, 25 октября, принял решение сохранить неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых.
Новая ставка начала действовать с 26 октября 2018 года.