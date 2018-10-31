11:59 31.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Минфин вновь одолжил на внутреннем рынке более миллиарда гривен

Министерство финансов Украины накануне в о вторник, 30 октября, на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 14,828 миллионов гривен, 37,008 миллионов долларов и 3,055 миллиона евро.

Минфин вновь одолжил на внутреннем рынке более миллиарда гривен

Как сказано на сайте финансового ведомства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроком обращения 98 дней со средневзвешенной доходностью 19% годовых.

Средства в долларах привлечены на 231 день с доходностью 7% годовых, в евро – 392 дня с доходностью 4,6% годовых. При этом гривневый эквивалент привлеченных министерством по курсу Национального банка и составил 1,157 миллиардов гривен.

Напомним, по состоянию на 30 октября объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 744,953 миллиардов гривен, при этом в собственности Национального банка находятся облигации на 348,100 миллиардов гривен, или 47% их общего объема.

Как сообщал УРА-Информ, Украина разместила еврооблигации на общую сумму в два миллиарда долларов. Бонды на пять лет размещены под 9%, а на десятилетние под 9,75%. Срок погашения - в 2024 и 2028 году соответственно.


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