Минфин вновь одолжил на внутреннем рынке более миллиарда гривен

Как сказано на сайте финансового ведомства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроком обращения 98 дней со средневзвешенной доходностью 19% годовых.

Средства в долларах привлечены на 231 день с доходностью 7% годовых, в евро – 392 дня с доходностью 4,6% годовых. При этом гривневый эквивалент привлеченных министерством по курсу Национального банка и составил 1,157 миллиардов гривен.

Напомним, по состоянию на 30 октября объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 744,953 миллиардов гривен, при этом в собственности Национального банка находятся облигации на 348,100 миллиардов гривен, или 47% их общего объема.

Как сообщал УРА-Информ, Украина разместила еврооблигации на общую сумму в два миллиарда долларов. Бонды на пять лет размещены под 9%, а на десятилетние под 9,75%. Срок погашения - в 2024 и 2028 году соответственно.