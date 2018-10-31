09:15 31.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин в среду проведет очередное заседание

Кабинет министров Украины в среду, 31 октября, на своем заседании планирует утвердить Военно-медицинскую доктрину Украины.

Кабмин в среду проведет очередное заседание

Правительство также намерено принять проект постановления о Порядке проведения оборонного обзора Министерством обороны и Порядке использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для развития электронного управления в сфере управления зоной отчуждения. Такие вопросы значатся в повестке дня сегодняшнего заседания.

Согласно документу, министры сегодня рассматрят финансовый план Государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения "Укрспецэкспорт" на 2019 год и финплан Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины на 2019 год.

Члены правительства планируют согласовать отчуждение основных фондов публичного акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и рассмотреть многие другие вопросы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство социальной политики предлагает ввести пеню для работодателей, которые задерживают зарплату. Соответствующий законопроект разработали в ведомстве. Он предусматривает усиление защиты прав работников в случае нарушения сроков выплаты заработной платы.


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