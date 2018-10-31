12:59 31.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гривна в среду обменниках незначительно подорожала

В обменных пунктах Украины в среду, 31 октября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на две копейки.

Гривна в среду обменниках незначительно подорожала

Наличный евро потерял 12 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,21 гривен, а евро можно купить по 32,21 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,30 - 28,17, продажи 28,10 - 28,70 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,02, продажи - 28,21 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,15 - 32,20, продажи 32,00 - 32,87 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 37,77, продажи - 32,21 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,60 - 4,25, продажи - 4,00 - 5,00 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,91, продажи 4,32 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 30 октября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на четыре копейки. Наличный евро потерял пять копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 28,23 гривен, а евро можно было купить по 32,33 гривен.


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