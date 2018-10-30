Задолженность по зарплате в Украине выросла на полмиллиарда - Госстат

Это на 177 миллионов или на 6,5% больше, чем месяцем ранее. Такие данные во вторник, 30 октября, опубликовала Государственную службу статистики.

По данным ведомства, с начала года задолженность по зарплатам выросла на 521 миллионов гривен или на 22%. При этом задолженность сотрудникам экономически активных предприятий на 1 октября составила 1702 миллионов гривен, что на 180 миллионов или на 12% больше, чем в сентябре.

В то же время больше всего задолжали в Донецкой и Луганской областях. Тут работникам должны 508 миллионов и 579 миллионов гривен соответственно.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство социальной политики предлагает ввести пеню для работодателей, которые задерживают зарплату. Соответствующий законопроект разработали в ведомстве. Он предусматривает усиление защиты прав работников в случае нарушения сроков выплаты заработной платы.