Верховная Рада Украины приняла новый законопроект об ипотеке

Новый кодекс был опубликован на сайте ВРУ.

В частности, в законе прописано, что заемщики валютной ипотеки получат льготные условия погашения кредитов, если являются владельцами единственного жилья, а именно - квартир не более 60 кв. м или домов не более 120 кв. м.

Для них в течение 12 месяцев будет применяться льготная ставка на уровне индекса депозитов НБУ плюс 0,5% годовых. Также увеличены сроки погашения кредита до десяти лет.

Сам мораторий на изъятие квартир был введен в 2014 году. После этого большинство должников по валютным кредитам псовсем перестали платить. В результате общая задолженность по ипотечным кредитам постоянно растет. Поэтому новый кодекс призван изменить подобное положение.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", из кодекса ко второму чтени убрали нормы относительно автоматизированного ареста счетов, единого электронного реестра должников и мирового соглашения.