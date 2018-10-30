Украина отдаст более 200 миллионов за американские катеры

Об этом сообщают в системе закупок #Точно.

Указано, что средства уплаченные в соответствии с правительственным постановлением "Об осуществлении предварительной оплаты товаров, работ и услуг, закупаемых за бюджетные средства". Операцию уплаты проводили через госбанк "Укрэксимбанк", дополнительная комиссия банка составила 2,2 миллиона гривен.

Отметим, патрульные катера класса "Айленд" - это быстроходные патрульные катера, которые строились в конце 80-х – начале 90-х годов для Береговой охраны США. Могут развивать скорость до 54,6 км/час. Личный состав катера - до 18 моряков, в том числе три офицера. На его вооружении есть автоматическая артиллерийская установка Mk 38 Mod 0 Bushmaster калибра 25 мм и два пулемета М2НВ калибра 12,7 мм. Катер также оборудован радиолокационной станцией, на его борту имеется моторная лодка.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины рассматривают вопрос поступления на баланс ВМС военных фрегатов типа Oliver Hazard Perry от министерства обороны США.