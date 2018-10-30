Украина купила газа более чем на миллиард долларов

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Согласно недавно полученным данным, в августе было закуплено 1 млрд 480,796 млн куб. м на 435,234 млн. долларов. При этом средняя цена импортированного газа в августе-2018 составила 293,9 долларов за 1 тыс. куб. м против 309,1 долларов в июле, 267,4 – долларов июне, 263,5 – долларов мае, 310,8 – долларов апреле, 278,7 долларов – марте, 261,1 долларов – феврале и 279,4 долларов – январе.

Контрагентами по итогам восьми месяцев стали компании:

- Швейцарии – 2 млрд 628,734 млн куб. м газа на $744,393 млн;

- Германии – 2 млрд 271,256 млн куб. м на $645,932 млн;

- Польши – 485,016 млн куб. м на $141,641 млн;

- Великобритании – 390,645 млн куб. м на $108.281 млн;

- Венгрии – 343,99 млн куб. м на $102,582 млн;

- Чехии – 169,58 млн куб. м на $46,309 млн;

- Люксембурга – 100,434 млн куб. м на $29,116 млн;

- Австрии – 92,22 млн куб. м на $28,965 млн;

- Словакии – 88,978 млн куб. м на $23,759 млн;

- Нидерландов – 83,602 млн куб. м на $24,119 млн;

- Франции – 63,326 млн куб. м на $18,15 млн;

- Италии – 50,063 млн куб. м на $14,558 млн;

- Дании – 14,094 млн куб. м на $4,208 млн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 24 октября увеличился до 17,030 млрд кубометров.