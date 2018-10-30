Три украинских компании экспортируют более 70% сахара

Об этом сообщает профильный портал.

Крупнейшим экспортером сахара в стране остается «Астарта-Киев». На долю трех компаний, входящих в холдинг и в ТОП-10, приходится более 25% рынка. Это без учета двух сахарных заводов холдинга, не вошедшие в топ.

"Радеховский сахар" за 2017-2018 года укрепил свои позиции, нарастил объемы экспорта и приблизился к "Астарте". А "УКРПРОМИНВЕСТ-АГРО", хоть и уменьшил объемы экспорта, но теперь замыкает тройку крупнейших экспортеров в Украине. Отмечается, что две компании холдинга экспортировали около 115 тыс.тонн сахара.

Всего по состоянию на 24 октября 2018 года в Украине произведено 757,9 тыс. тон сахара и переработано более пяти миллионов тонн сахарной свеклы.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", по результатам 2017-2018 маркетингового года украинские поставки сахара на внешний рынок сократились на 27 процентов.