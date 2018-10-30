Размер пособия по безработице увеличится

Об этом сообщило Минсоцполитики.

Согласно документу, с 1 января 2019 года минимальный размер пособия по безработице значительно изменится.

Для застрахованных лиц, признанных в установленном порядке безработными, страховой стаж которых в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица в качестве безработного, составляет не менее 6 месяцев по данным Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования составит 1630 гривен.

В случае лиц, у которых страховой стаж менее шести месяцев сумма выплат составит 610 гривен.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Министр социальной политики Андрей Рева подчеркнул, что есть разные форматы для получения субсидий: личный прием в управлении соцзащиты населения, подача электронного заявления и декларации через сайт Минсоцполитики, а также отправка документов по почте.