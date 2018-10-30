Пенсия в Украине: мифы и реальность

Это самая многочисленная категория населения в стране. Понятно, что вопросы начисления пенсий одна из самых популярных для обсуждения тем.

Напомним, с 1 января 2018 года в Украине отменены специальные пенсии для государственных служащих, ученых, депутатов, прокуроров, судей, работников дипломатической службы, должностных лиц органов местного самоуправления и других категорий. Они перешли в общую систему, но в любое время могут обратиться в Пенсионный фонд и вернуться на спецпенсию.

Но тут стоит подумать, потому что размер выплат не будет пересчитываться и индексироваться. Была частично отменена система назначения досрочных пенсий. Отменено право на получение пенсии за выслугу лет для медиков, педагогов и работников социальной защиты. Но для артистов со стажем 20-35 лет, людей, работавших во вредных условиях по списку №1 и №2, трактористов-машинистов, доярок, свинарок, работниц текстильного производства, женщин, родивших и воспитавших пятерых и более детей или ребенка-инвалида и отцов, воспитавших пятерых и более детей или ребенка с инвалидностью, лилипутов и карликов, водителей городского пассажирского транспорта, инвалидов первой группы по зрению и инвалидов первой группы с детства, участников боевых действий и членов их семей, возможность досрочно уйти на пенсию сохранена. С работающих пенсионеров ограничение в выплате пенсии было снято.

Напомним, что ранее пенсии, размер которых превышает десять прожиточных минимумов, облагались налогом по ставке 18% и военным сбором в размере 1,5%.

При постоянных изменениях понятно, что вопрос - какой будет пенсия в стране интересует не только самих пенсионеров. Но и их детей и членов их семей, и тех, людей, кто стоит на пороге "критического" возраста.

Позволит ли пенсия заплатить за коммунальные услуги, а также купить еду и лекарства? За всеми изменениями люди следят внимательно.

И тут хорошая новость. С октября пенсия выросла на 11%. Теперь минималка составляет 1452 гривен. Закон, который это гарантирует 11 октября вступил в силу. Пенсию за октябрь пересчитали по-новому задним числом. А тем, кто успел до десятого получить свои "кровные" - перерасчет выдают по отдельной ведомости. Независимо от того, в каком году пенсии были оформлены, их повышают исходя из показателя средней заработной платы за последние три года - 3764,4 гривен.

На повышение пенсий в октябре Пенсионный фонд Украины дополнительно направил пять миллиардов гривен. В пресс-службе ведомства отмечают, что это деньги, которые удалось собрать благодаря дополнительным поступлением от минимальной заработной платы и ее детенизации. Всего собрано дополнительных 26 миллиардов гривен. За счет этих средств будет обеспечен перерасчет пенсий для украинских пенсионеров, обещают в ФПУ.

"У нас есть полностью ресурс для того, чтобы обеспечить перерасчет пенсий в этом году для 9,7 миллионов пенсионеров. Под осовременивание подпадают почти шесть миллионов пенсионеров. Остальным - увеличатся пенсии в связи с ростом прожиточного минимума", - заявил председатель правления фонда Алексей Зарудный.

После пересчета около 1,3 миллионов пенсионеров получили прибавку в 200 гривен, еще для 1,2 миллионов украинцев надбавка составила сумму от 200 до 500 гривен, почти два миллионам людей добавили от 500 до 1000 гривен, а примерно для 1,1 миллионов граждан пенсии повысились более чем на 1000 гривен.

Так, минимальная пенсия для шахтеров увеличилась на 420 гривен и составляет теперь 4356 гривен. Надбавка для чернобыльцев первой категории - на 399 гривен, второй 9 на - 357 гривен и 315 гривен для третьей категории пострадавших от аварии на ЧАЭС. Минимальная пенсия для участников боевых действий выросла на 231 гривен и составила 2 395 гривен. Выросли выплаты и для инвалидов войны: для первой группы - 4138 гривен, для второй группы - 3702 гривен, для третье группы - 3267 гривен.

Вместе с тем пересчет пенсий для беженцев с ДНР и ЛНР произведен на общих условиях. А вот для жителей оккупированных территорий индексация не предусмотрена. К тому же, если переселенцы вернулись на неподконтрольную территорию более чем на 60 суток, и это подтверждено документами, выплата пенсий им будет приостановлена.

Кроме того, новый закон о пенсионных выплатах повышает на целых 140 гривен и прожиточный минимум, что автоматически поднимает пенсию. Теперь сумма минимальных пенсионных выплат составляет 1452 гривны. Для людей, у которых нет необходимого трудового стажа для назначения пенсии, размер социального пособия увеличен до 1373 гривен.

Повышения пенсионного возраста на первый взгляд нет. Но минимальный трудовой стаж возрастает из года в год. Поэтому начиная с 2019 и до 2028 года в Украине на пенсию будут выходить каждый год по новым правилам. Люди, которым уже исполнилось 60-т лет и у них есть 15 лет стажа, могут выйти на заслуженный отдых до конца этого года. В следующем - уже нужно будет 25 лет стажа.

Что делать, если страхового стажа не хватает? Новое пенсионное законодательство предусматривает два варианта решения. Первый - докупить страховой стаж. Один год обойдется в 16 896 гривен. Второй вариант - продолжать работать, зарабатывая недостающий стаж, и выйти на заслуженный отдых позже.

В 2019 это можно будет сделать в 63 года. Но если есть всего лишь 15 лет стажа - то пенсионный возраст наступит только в 65 лет.

Вот так тихой сапой… Но, если к 65 годам человек имеет страховой стаж менее 15 лет, пенсию он получать не будет. Вместо нее будет предоставляться социальная помощь, размер которой определяется, исходя из уровня доходов семьи пенсионера. Кроме того, до конца 2020 года временную государственную соцпомощь будут выплачивать людям, которые не достигли установленного пенсионного возраста, но потеряли трудоспособность. Главное, чтобы был страховой стаж - 15 лет. Выдаваться денежная помощь будет в размере прожиточного минимума до выхода на пенсию.

Но что бы поднять вам настроение, можем добавить еще одну новинку. Если человеку удалось заработать 40 лет трудового стажа, он может идти на пенсию в любом возрасте. Но в этом случае выиграют только те, кто помнит актуальную теперь фразу Жванецкого "…прямо с горшка и на работу!"

Добавим, Пенсионная реформа внесла коррективы в учет трудового стажа для оформления пенсии. В связи с этим у многих возникает вопрос, что входит в стаж, а что нет. Согласно закону, в страховой стаж для назначения пенсии, помимо записей в трудовой книжке, включаются прохождение военной службы (в т. ч. в советской армии), пребывание в декретном отпуске, обучение в высших учебных заведениях на стационаре (бюджет), а также в аспирантуре и докторантуре, отпуск по уходу за ребенком до шести лет и ведение предпринимательской деятельности, подтвержденной справкой о регистрации предпринимателя или уплаты ЕСВ (независимо от размера единого страхового взноса).

Еще одно нововведение. Пенсионный фонд Украины еще в этом году планирует изготовить и выдать всем пенсионерам электронные пенсионные удостоверения. Об этом рассказал глава правления Фонда Алексей Зарудный. По ее словам, в 2018 году начнется выдача электронных пенсионных удостоверений всем категориям пенсионеров. Кроме этого, чиновник добавил, что для этого будут изготовлены специальные терминалы.

В ПФУ уверяют, что заставлять пенсионеров менять старые удостоверения на новые не будут. Документы, выданные ранее, действительны до окончания срока их действия. В первую очередь электронные удостоверения выдадут тем, кто получает пенсию в банке. Удостоверение-карта останется главным документом, подтверждающим статус пенсионера. Ее можно предъявлять при проезде в общественном транспорте и для получения скидки в торговой сети или аптеках. Чтобы оформить пенсионное удостоверение в виде карты, необходимо написать заявление, а также предоставить паспорт, идентификационный код и фотографию. В заявлении необходимо указать вид пенсии (по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет). Электронное пенсионное удостоверение производит банк, в котором получатель открывает счет для выплаты пенсии. Его выдают в течение 30 рабочих дней со дня принятия заявления. Это конечно же актуально, потому что с января 2019 года "Укрпочта" отказывается выплачивать пенсии, если тариф на доставку не будет изменен. Об этом уже заявил генеральный директор компании Игорь Смелянский, заверил также, что он

закроет около семи тысяч стационарных отделений, уволит часть административного и производственного персонала, поскольку, по его словам, компания несет большие убытки.

Впрочем премьер министр Владимир Гройсман заверил, что не допустит прекращения "Укрпочтой" доставки пенсий украинцам, предложим менеджменту ведомства уйти в отставку, если они не согласны с важностью этой социальной функции.

К тому же, изменение по поводу "Укрпочты" не предусмотрено в бюджете на 2019 год.

Что касается следующего года, то в его начале минимальная пенсия увеличиваться не будет. Первое повышение запланировано только на 1 июля. Эксперты считают, что это будет реальное повышение, ведь со следующего года выплаты пенсионерам будут индексироваться по новой методике. А именно, повышаться на 50% от уровня инфляции за предыдущий год и на 50% - от подъема средней зарплаты.

Если инфляция в 2018 году будет, условно говоря, 12%, то пенсия повысится на 6% и еще наполовину от роста средней зарплаты - если, например, за год она вырастет на 10%, то еще на 5% увеличится пенсия, - объяснил методику эксперт по вопросам пенсионной реформы Тарас Козак.

Ну а пока мы в рейтинге стран, где пенсионерам живется хорошо на 72 месте из 80-ти стран мира. Соответствующий рейтинг был составлен американским изданием US News и бизнес школой Wharton и BAV Group. То есть, правильнее сказать, мы в десятке стран, где пенсионерам живется очень плохо. Наши соседи в списке - Ангола (71 место) и Алжир (73 место).

В подтверждение такие цифры. Несколько лет назад расходы ПФУ составляли около 250 миллиардов гривен, а доходы не превышали 170 миллиардов. За последние два года разрыв между доходной и расходной частями увеличился фактически в два раза. Солидарная система, которая сейчас действует в стране стала неэффективной. Не мудрено, что сейчас в правительстве активно дискутируют относительно Пенсионной реформы. Примером для реформирования хотят использовать практику Польши и Словении. Грамотное инвестирование пенсионных средств позволило этим странам стимулировать свое экономическое развитие. Совет, управляющий украинскими пенсионными активами, занимается разработкой путей наиболее эффективного вложения средств. Сегодня также говорят о том, что выплаты для будущих пенсий будут сформированы из трех источников: первым из них останется солидарный фонд, вторым - фонд накопления, а третьим - негосударственные пенсионные и страховые фонды. Законопроект о получении второй пенсии разработала Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Если в Верховной Раде примут законопроект, в Минсоцполитики обещают запустить реформу уже в начале 2019 года.

Пенсионеры будут получать от ПФУ лишь минимальные выплаты. Остальное - из накопительного пенсионного фонда, как надбавки к государственной пенсии. Или смогут забрать всю сумму сразу после выхода на пенсию.

Считается, что накопительные пенсии выгодны для пенсионеров. Но большая часть пенсионных инноваций, включая обязательное участие в накопительных фондах, запланирована для украинцев до 35 лет. К тому же, необходимо, что бы зарплаты выплачивались белые, а не серые, как сейчас. Из-за неформальной занятости Пенсионный фонд теряет более 30 миллиардов гривен в год. То есть, каждый третий человек работает неофициально. Об этом говорится в отчете ПФУ. И в случае детенизации экономики размер поступлений мог бы возрасти на 40-50%. В правительстве уверены, при внедрении накопительной системы контролировать работодателей будут и сами сотрудники, так как у них будет стимул получать белые зарплаты. Но вот сами налоговики, так не считают. По их мнению, не так давно представители бизнес-кругов вздохнули свободнее за счет уменьшения социального взноса с 38% до 22%. А внедряемые пенсионные инновации могут снова загнать бизнес в тень.

И самое важное. Накопительная система будет эффективной только тогда, когда гривна будет стабильной. За последние полтора десятка лет обменный курс национальной валюты Украины по отношению к доллару США упал с 5,5 до 27 единиц. Если так будет продолжатся, то защитить деньги пенсионных фондов от инфляции не смогут даже самые прибыльные вложения.

Но тем не менее, для запуска накопительной системы в Украине есть много предпосылок. Во-первых, пенсионная система больше не может существовать в таком формате, в котором она сейчас существует. Ведь количество работающих у нас в стране меньше, чем количество тех, кто получает пенсии.

Во-вторых, надо отчитаться о проведении реформы перед мировыми инвесторами. И именно ради этого, уверены эксперты, будет сделан старт. Сначала запустят переходные положения. Ну, а как система будет работать, покажет только время. Но главное, что бы работала. Ведь накопительная пенсионная система это шанс для Украины уйти подальше от выбора стран Средней Азии из состава бывшего СССР. Там решили никаких пенсионных реформ не проводить. И просто отказались от пенсии. Согласитесь, все познается в сравнении...