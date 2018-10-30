Наличный доллар во вторник потерял еще четыре копейки

Наличный евро потерял пять копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,23 гривен, а евро можно купить по 32,33 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,35 - 28,15, продажи 28,05 - 28,40 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,05, продажи - 28,23 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,25 - 32,25, продажи 32,10 - 32,95 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,87, продажи - 32,33 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,60 - 4,25, продажи - 4,00 - 5,00 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,93, продажи 4,33 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 29 октября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 10 копеек. Наличный евро потерял 13 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 28,27 гривен, а евро можно было купить по 32,38 гривен.