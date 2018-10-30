20:15 30.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"Нафтогаз" обнародовал новые цены на газ на условиях ПСО

Национальная компания "Нафтогаз Украины" во вторник 30 октября, обнародовала цены на газ на условиях Положения о возложении специальных обязательств.

Новое ценовые предложения будут действовать с 1 ноября 2018 года по 30 апреля 2019 года включительно. Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза", новая цена газа сформирована с учетом требований правительственного постановления от 19 октября, согласно которому цены на газ для населения с 1 ноября вырастут на 23,5%.

Так, цена газа для всех категорий потребителей на условиях ПСО составляет 7 482,61 гривен с учетом НДС.

При этом цена не учитывает стоимости доставки газа, его распределения и НДС на эти операции. Таким образом, конечная цена газа для населения составляет 8 548,92 гривен, а для предприятий ТКЭ - 8 361,85 гривен, - пояснили в компании.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 19 октября текущего года Кабинет министров на внеочередном заседании принял решение о повышении цены на газ для населения. Согласно решению правительства, цены на газ для населения с 1 ноября вырастут на 23,5%.


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