"Нафтогаз" обнародовал новые цены на газ на условиях ПСО

Новое ценовые предложения будут действовать с 1 ноября 2018 года по 30 апреля 2019 года включительно. Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза", новая цена газа сформирована с учетом требований правительственного постановления от 19 октября, согласно которому цены на газ для населения с 1 ноября вырастут на 23,5%.

Так, цена газа для всех категорий потребителей на условиях ПСО составляет 7 482,61 гривен с учетом НДС.

При этом цена не учитывает стоимости доставки газа, его распределения и НДС на эти операции. Таким образом, конечная цена газа для населения составляет 8 548,92 гривен, а для предприятий ТКЭ - 8 361,85 гривен, - пояснили в компании.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 19 октября текущего года Кабинет министров на внеочередном заседании принял решение о повышении цены на газ для населения. Согласно решению правительства, цены на газ для населения с 1 ноября вырастут на 23,5%.