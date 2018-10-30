10:15 30.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин намерен ввести пеню для работодателя за задержку зарплаты

Министерство социальной политики предлагает ввести пеню для работодателей, которые задерживают зарплату.

Кабмин намерен ввести пеню для работодателя за задержку зарплаты

Соответствующий законопроект разработали в ведомстве. Он предусматривает усиление защиты прав работников в случае нарушения сроков выплаты заработной платы.

Как сообщает во вторник, 29 октября, пресс-служба министерства, законопроект получил название "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты прав работников на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в случае неплатежеспособности работодателя".

Документ, в частности, обязывает работодателя оплатить работнику пеню в размере учетной ставки НБУ за каждый день задержки более 15 дней. При этом сотруднику предоставляется право временно прекратить выполнение работы в случае задержки выплаты зарплаты, а также обязывает работодателя выплатить работнику компенсацию в размере трех среднемесячных заработных плат за последние 12 месяцев.

На данные момент проект закона направлен на согласование в органы исполнительной власти и сторон социального диалога, отметили в министерстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным Министерства юстиции на сегодняшний день в тройку крупнейших должников по выплате зарплат входят Харьковское государственное авиационное производственное предприятие. Предприятие задолжало своим сотрудникам 74,5 миллионов гривен. На втором месте футбольный клуб "Металлист", которых был расформирован в 2016 году. Он задолжал людям 47,7 миллионов гривен, а на третьем - "Запорожьеоблэнерго" - более 26 миллионов гривен.


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