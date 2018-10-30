Кабмин намерен ввести пеню для работодателя за задержку зарплаты

Соответствующий законопроект разработали в ведомстве. Он предусматривает усиление защиты прав работников в случае нарушения сроков выплаты заработной платы.

Как сообщает во вторник, 29 октября, пресс-служба министерства, законопроект получил название "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты прав работников на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в случае неплатежеспособности работодателя".

Документ, в частности, обязывает работодателя оплатить работнику пеню в размере учетной ставки НБУ за каждый день задержки более 15 дней. При этом сотруднику предоставляется право временно прекратить выполнение работы в случае задержки выплаты зарплаты, а также обязывает работодателя выплатить работнику компенсацию в размере трех среднемесячных заработных плат за последние 12 месяцев.

На данные момент проект закона направлен на согласование в органы исполнительной власти и сторон социального диалога, отметили в министерстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным Министерства юстиции на сегодняшний день в тройку крупнейших должников по выплате зарплат входят Харьковское государственное авиационное производственное предприятие. Предприятие задолжало своим сотрудникам 74,5 миллионов гривен. На втором месте футбольный клуб "Металлист", которых был расформирован в 2016 году. Он задолжал людям 47,7 миллионов гривен, а на третьем - "Запорожьеоблэнерго" - более 26 миллионов гривен.