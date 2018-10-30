08:57 30.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Яблоки резко падают в цене

По состоянию на 29 октября средняя цена на яблоки в Украине сравнительно с аналогичным периодом 2017 года снизилась более чем на 70%.

Яблоки резко падают в цене

Об этом свидетельствуют данные Госстата. 

На рынке можно встретить фрукт, который продавцы готовы отдать за символическую сумму в  полторы гривны за кило.

Так, больше всего подешевели сорта Айдаред, Чемпион и Гала, сбросившие в цене за год 60%. За Галу и Чемпион сегодня просят не более шести гривен, за Айдаред – три с половиной гривны.

Яблоко сорта Фуджи за год подешевело более чем на 50%, до шести-восьми гривен за кило. Наполовину дешевле сегодня можно купить яблоки Декоста, Черный принц (по четыре-семь грн.) и Лиголь (пять грн.)

Ренет Симиренка и Голден сегодня стоят пять-восемьс гривен за кило, что на 40% дешевле, чем в конце октября 2017 года.

Почти на треть за год подешевели яблоки Муцу – до семи гривен за кило.

К слову, в Польше ситуация аналогичная. Яблоки продаются очень дешево. За последний год польское яблоко стало дешевле более чем наполовину. Некоторые фермеры оставляют урожай в садах.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Украина за девять месяцев 2018 года экспортировала на 40% больше плодов и ягод по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.


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