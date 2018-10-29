В Запорожье с ноября подымают цены на проезд в маршрутках

Исполнительный комитет Запорожского городского совета в понедельник, 29 октяюря, принял решение поднять тарифы на проезд в большинстве маршрутных такси на 40% или две гривны. Таким образом, уже через два дня за одну поездку люди будут платить семь гривен.

В частности, тариф повышен на маршрутах №1, 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 9,11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 37, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 46, 49, 51, 53, 54, 57, 60, 61, 62, 63, 63а, 64, 66, 67, 69, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 93, 95 и 99.

На 33% или 1,5 гривны до шести гривен тариф повышен на маршрутах №30,47,65,70 и 82.

На 45,5% или на 2,5 гривны до восьми гривен - на маршрутах №10,36,50,58,87 и 96.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, если цена топлива и дальше будет расти, проезд в маршрутных акси Киева и области также подорожает. Маршруточники могут поднять цены еще до конца текущего года на одну-три гривны. Об этом во вторник, 23 октября, заявил директор компании "Трансгруп" Владимир Назаренко.