В Украине вводят штрафы за военную форму

Соответствующий закон уже появился на сайте Рады.

На данный момент за незаконное ношение госнаград предусмотрен штраф в сумме от 17 до 34 гривен либо устное предупреждение. Если предлагаемые нормы будут приняты, штрафы повысят в 100 раз и тогда виновные должны будут заплатить от 1700 до 3400 грн. Обязанность следить за соблюдением законности будет возложена на полицейских.

По мнению авторов, главная цель документа — защитить военных, которые сейчас обороняют Украину.

К сожалению, в последнее время аферисты переодеваются в военную форму, надевают боевые награды, на которые не имеют никакого права, и используют все это для получения должностей или материальной помощи.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Днепре в военный госпиталь пришел старенький дедушка и пожертвовал несколько сотен гривен на лекарства для раненых военнослужащих.