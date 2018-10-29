В банках подорожают займы для населения

Согласно результатам исследований НБУ, в последние дни заметно подорожали займы для населения.

Но в целом банки не теряют позиции. Ближайшие восемь кварталов подряд они ожидают, что кредитование населения и бизнеса в дальнейшем будет расти, а приток средств продолжится.

На рост корпоративных кредитов надеются 75% опрошенных, а на увеличение кредитного портфеля домохозяйств – 68%. Почти половина опрошенных рассчитывает на повышение качества корпоративных кредитов. 63% респондентов ожидают прироста вкладов населения. Также 68% рассчитывают на приток средств бизнеса в банки. Отметим, что опрошенные 63 банка составляют 98% банковского сектора Украины.

Также в банках ожидают, что в четвертом квартале будет увеличиваться спрос на корпоративные и потребительские кредиты. Наибольший рост спроса бизнеса прогнозируется на гривневые и краткосрочные кредиты. Значительного спроса на ипотеку респонденты не прогнозируют.

В третьем квартале банки оценили уровень задолженности бизнеса как высокий. На значительную долговую нагрузку крупных предприятий указали 41% респондентов. При этом долговую нагрузку малого и среднего бизнеса считают невысокой. Уровень задолженности населения респонденты оценили как средний или низкий (81% опрошенных).

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Нацбанк на понедельник поднял курс гривны.