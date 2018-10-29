09:55 29.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100206666:di

В банках подорожают займы для населения

Национальный банк Украины провел мониторинговое исследования настроения банков в отношении кредитования, где приняли участие менеджеры 63 банков.
 

В банках подорожают займы для населения

Согласно результатам исследований НБУ, в последние дни заметно подорожали займы для населения.

Но в целом банки не теряют позиции. Ближайшие восемь кварталов подряд они ожидают, что кредитование населения и бизнеса в дальнейшем будет расти, а приток средств продолжится.

На рост корпоративных кредитов надеются 75% опрошенных, а на увеличение кредитного портфеля домохозяйств – 68%. Почти половина опрошенных рассчитывает на повышение качества корпоративных кредитов. 63% респондентов ожидают прироста вкладов населения. Также 68% рассчитывают на приток средств бизнеса в банки. Отметим, что опрошенные 63 банка составляют 98% банковского сектора Украины.

Также в банках ожидают, что в четвертом квартале будет увеличиваться спрос на корпоративные и потребительские кредиты. Наибольший рост спроса бизнеса прогнозируется на гривневые и краткосрочные кредиты. Значительного спроса на ипотеку респонденты не прогнозируют.

В третьем квартале банки оценили уровень задолженности бизнеса как высокий. На значительную долговую нагрузку крупных предприятий указали 41% респондентов. При этом долговую нагрузку малого и среднего бизнеса считают невысокой. Уровень задолженности населения респонденты оценили как средний или низкий (81% опрошенных).

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Нацбанк на понедельник поднял курс гривны.


Поделиться
Читайте также:
 
В Белоруссии начнут транслировать украинские телеканалы В Ирландии переизбрали президента В авиакатастрофе в Индонезии погибли 20 чиновников - ФОТО Италия одобрила строительство нового газопровода
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив