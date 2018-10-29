12:35 29.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Утилизация отходов не будет компенсирована большим предприятим

Компенсация затрат на утилизацию отходов животноводства будет распространяться только на мелкие компании, у которых нет собственных мощностей по утилизации.

Утилизация отходов не будет компенсирована большим предприятим

Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите прав потребителей.

Согласно информации ведомства, компенсироваться будут исключительно операции по утилизации продуктов животного происхождения категорий I и II. К ним относятся остатки животных, погибших от наиболее опасных болезней, которые могут передаваться человеку. Например, сибирская язва, сальмонеллез, бешенство, ботулизм. А также трупы животных, которые были похоронены в лесополосах, на полях, и которые могут нанести значительный ущерб экологии и здоровью людей. Таким образом, отходы, образовавшиеся в процессе промышленного производства на предприятиях попадать под действие постановления не будут.

Кроме того, право на компенсацию получают только компании, отвечающие ряду квалификационных требований. Одно из них - отсутствие собственных мощностей по утилизации. Поэтому крупные агропромышленные вертикально интегрированные компании, которые работают в области животноводства и птицеводства, имеют в своем составе собственные утилизационные цеха  и не будут попадать в список компаний для компенсаций.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", трейдинговая компания Altercom Limited выступила с предложением о строительстве в Киеве завода по ереработке несортированных твердых бытовых отходов.


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