Украина снизила закачку газа в ПХГ

За последние сутки в ПХГ было закачано 8,22 миллионов кубических метров газа, тогда как по состоянию на 24 октября закачка достигала 21,31 миллион кубометров. По последним данным "Укртрансгаза", объем голубого топлива в газовых хранилищах увеличился до 17,052 миллиардов кубических метров.

При этом только за последние сутки из ПХГ было отобрано 0,67 миллионов кубометров газа.

Вместе с тем, по данным регулятора, за сутки из Словакии в Украину поступило 24,06 миллионов кубометров, из Венгрии - 15,19 миллионов, а из Польши голубое топливо вообще не поступало.

По данным "Укртрансгаза" на сегодня украинские ПХГ заполнены на 55%.

Напомним, на территории Украины без учета аннексированного Крыма расположено 12 ПХГ общей активной емкостью 31 миллиардов кубометров.

Как сообщал УРА-Информ, объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 24 октября увеличился до 17,030 млрд кубометров.