13:56 29.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Средняя зарплата достигнет 10 тысяч, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен, что 10 тысяч гривен средней зарплаты для Украины вполне реально.

Средняя зарплата достигнет 10 тысяч, - Гройсман

Об этом он сообщил в интервью местному изданию.

Минимальная зарплата в ближайшее время должна вырасти. В частности, премьер-министр подчеркнул, что поставленная цель по выплатам минимальных заработных плат – это не предел. Но в реальности 4170 гривен на данный момент – это цифра, которую выплатить реально.

"Я слышал, что необходимо поднимать, как минимум, до пяти с половиной тысяч, но такие заявления преследуют сугубо политические цели", - отметил глава Кабмина.

На данный момент Премьер уверен, что до конца года реально выйти на показатель средней заработной платы в стране в размере 10 тысяч гривен. Тем более, что в Украине есть источники для таких выплат. Один из "источников" для повышения выплат может стать реформа таможни. Премьер напомнил, что, по сравнению с июньскими показателями, благодаря минимизации серых схем на таможне, бюджет страны получает порядка 400 миллионов гривен в день, а когда будут введены в работу электронные сканеры – сумма вырастет.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Кабинет министров Украины принял решение повысить оклады служащих Государственной службы чрезвычайных ситуаций в горных районах.


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