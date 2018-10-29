Средняя зарплата достигнет 10 тысяч, - Гройсман

Об этом он сообщил в интервью местному изданию.

Минимальная зарплата в ближайшее время должна вырасти. В частности, премьер-министр подчеркнул, что поставленная цель по выплатам минимальных заработных плат – это не предел. Но в реальности 4170 гривен на данный момент – это цифра, которую выплатить реально.

"Я слышал, что необходимо поднимать, как минимум, до пяти с половиной тысяч, но такие заявления преследуют сугубо политические цели", - отметил глава Кабмина.

На данный момент Премьер уверен, что до конца года реально выйти на показатель средней заработной платы в стране в размере 10 тысяч гривен. Тем более, что в Украине есть источники для таких выплат. Один из "источников" для повышения выплат может стать реформа таможни. Премьер напомнил, что, по сравнению с июньскими показателями, благодаря минимизации серых схем на таможне, бюджет страны получает порядка 400 миллионов гривен в день, а когда будут введены в работу электронные сканеры – сумма вырастет.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Кабинет министров Украины принял решение повысить оклады служащих Государственной службы чрезвычайных ситуаций в горных районах.