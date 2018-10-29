21:15 29.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Рост реальных зарплат в сентябре замедлились - Госстат

Средняя номинальная заработная плата штатного сотрудника предприятий, учреждений и организаций Украины в сентябре составила 9042 гривен.

Рост реальных зарплат в сентябре замедлились - Госстат

Таким образом зарплата увеличилась по сравнению с сентябрем прошлого года на 23,0%. Таким данные в понедельник, 29 октября, опубликовала Государственная служба статистики Украины. При этом по данным ведомства, реальная зарплата возросла на 12,9%.

Самая высокая зарплата в сентябре зафиксирована в Киеве, где люди получают 13614 гривен, а самая низкая - в Черновицкой области - 7062 гривен. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от семи до девяти тысяч гривен.

Вместе с тем самую высокую зарплату получают в сфере "Финансовая и страховая деятельность" - 15956 гривен, а самую низкую - "Охрана здоровья и предоставление социальной помощи" - 5730 гривен.

Напомним, согласно закону о госбюджете, с 1 января минимальная заработная плата выросла на 16% - с 3200 до 3723 гривен, среднемесячная заработная плата в 2018 году составит 8629 грн и в реальном выражении увеличится на 10,9%.

Как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен, что 10 тысяч гривен средней зарплаты для Украины вполне реально.


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